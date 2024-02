Salento, minaccia la moglie con le forbici all'interno di un bar: gli studenti assistono alla scena e lo fanno arrestare

All’interno del bar litiga e minaccia la moglie, ma alcuni studenti di passaggio vedono tutto e chiamano i carabinieri. L’uomo, un 77enne leccese gestore di un bar nel rione San Pio, dopo essere stato portato in caserma, a seguito della denuncia della donna, è stato arrestato.

Cosa è successo

L’episodio si è registrato ieri mattina, intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, legata agli accertamenti dei carabinieri, il 77enne dopo un violento litigio con la moglie all’interno del locale, l’avrebbe anche minacciata con delle forbici. Scena che è stata notata da alcuni studenti in procinto di entrare a scuola. I ragazzi, dopo aver chiamato i carabinieri, avrebbero urlato all’indirizzo dell’uomo di “farla finita” e lasciare stare la moglie. In tutta risposta il gestore del bar, avrebbe inveito contro i ragazzi brandendo un coltello e poi una mazza in legno. A seguire l’uomo sarebbe rientrato nel bar e avrebbe aggredito nuovamente la moglie.

Nel frattempo in zona sono sopraggiunti i carabinieri della sezione radiomobile che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire i fatti.

I militari hanno quindi invitato il 77enne a seguirli in caserma, dove poco dopo è arrivata anche la moglie, decisa a sporgere denuncia. Il pubblico ministero Erika Masetti, informata sull’episodio, ha quindi disposto l’arresto in carcere del 77enne per maltrattamenti in famiglia. L’uomo è difeso dall’avvocato Francesco De Jaco. Le forbici, il coltello e la mazza di legno sono invece state posto sotto sequestro.