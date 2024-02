Salento, comunità in lutto: morto “Uccio", lo storico titolare del bar dello Sport

Lutto in paese, morto Antonio Greguccio, lo storico proprietario del Bar dello sport in piazza a Cursi. Classe 1937, Grecuccio per tutti “Uccio del Bar”, era un personaggio molto conosciuto in paese. Aveva l'abitudine di lasciar aperto il bar sino all’alba dove intere generazioni, come da tradizioni, hanno fatto colazione dopo le serate in discoteca.

La sua rinomata pasticceria aveva varcato i confini locali e in tutta Italia erano noti i suoi dolci con la pasta di mandorla e i pasticciotti; indimenticabile anche il suo gelato al cioccolato o la “torta Grecuccio” variante della mimosa. Oltre al Bar in piazza aveva poi aperto, alla fine degli anni ‘90, il bar Prosit gestito dai figli Marco e Fabio, anche se lui, nonostante la malattia era sempre presente.

La comunità in lutto

Grande dispiacere nella comunità. I funerali si terranno domani - 14 febbraio - alle ore 15 nella Chiesa di San Giorgio Martire della vicina Melpignano, paese d’origine e dove ha sempre abitato.