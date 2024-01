Parco delle Cave, pubblicato il bando per il bar

È stato pubblicato ieri sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Lecce l'avviso pubblico per l'assegnazione in locazione del bar all'interno del Parco delle Cave, con ingresso da via Leone Salvatore De Castris.

L'immobile

L’immobile si compone di una sala, una zona circolazione-disimpegno, un deposito bottiglieria, un servizio igienico per gli addetti con relativo anti w.c. – spogliatoio, un’area disimpegno – antibagno, servizi igienici donne e servizio igienico per disabili. A servizio del bar – che non è dotato di arredi – c'è anche una terrazza di 124 mq che si affaccia sul parco e un’area verde di 3227 mq nei pressi dell'ingresso.

I criteri

L'aggiudicazione avverrà con asta pubblica a favore del concorrente che avrà offerto il corrispettivo annuale più alto rispetto al canone annuo posto a base d'asta che è pari a 8400 euro oltre Iva di legge.

La durata della locazione è di 6 anni con rinnovo per un massimo di altri 6 anni.

Le domande

Le domande dovranno pervenire all’ufficio del protocollo entro le 12 del 04 febbraio, a mezzo di plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura. Il bando è disponibile su https://bit.ly/bando-bar-cave.