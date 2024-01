Lavoro, quasi mille posti tra Lecce e provincia. Recruiting day il 6 febbraio a Maglie

Lavoro, sono 329 - per un totale di 998 posti - gli annunci pubblicati da Arpal e relativi a offerte di lavoro tra Lecce e provincia. In cima il settore turistico, con 251 posizioni aperte, e il settore edile, con 285 lavoratori ricercati. Il conteggio prosegue con 61 posizioni nel settore amministrativo e informatico; 5 in quello pedagogico; 20 nelle

telecomunicazioni; 56 nella sanità privata e assistenza alla persona, mentre 3 riguardano il comparto bellezza e benessere. Nell’agricoltura e settore ambiente si ricercano 41 lavoratori; 8 nel tessile-abbigliamento-calzaturiero; 37 nel commercio; 4 nell’industria del legno; 32 nel comparto industria e metalmeccanico; 80 in quello delle pulizie; 35 nei trasporti e riparazione veicoli.

Infine, quattro annunci riguardano procedure di selezione finalizzate al reperimento di personale per la pubblica amministrazione, per i quali è previsto il solo requisito di istruzione della scuola dell’obbligo. Tra gli avvisi, anche quello molto atteso il concorso del Ministero dell’Interno, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di complessive dodici unità lavorative a livello regionale con qualifica di "Operatore" nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ulteriori due procedure riguardano il Comune di Casarano e una il Comune di Corsano.