Salento, cliente di un bar e carabinieri aggrediti: scatta un arresto

Un cliente del bar aggredito e pure i carabinieri, scatta un arresto. È finito in manette G.N. 47enne di Sannicola già noto alle forze di polizia, che martedì sera, nei pressi della piazza centrale del paese avrebbe dato in escandescenze aggredendo chi gli capitava davanti.

I fatti

Nella tarda serata, infatti i carabinieri della stazione locale che vede al comando il luogotenente Giampiero Milanese, hanno ricevuto una chiamata proveniente dal bar Tazza d’Oro dove l’uomo era entrato mostrando evidenti segni di agitazione tanto da arrivare ad aggredire un cliente, che presumibilmente tentava di calmarlo. Una volta uscito dal bar, però G.N. avrebbe tentato con tutte le sue forze di danneggiare la serranda che era stata chiusa nel frattempo dal proprietario del bar, che si era barricato all’interno con i clienti, per paura di ulteriori atti.

L’uomo a questo punto non riuscendo più ad entrare nel bar, ha iniziato a dare calci e pugni sulla stessa serranda nel tentativo di aprirla. Alla vista dei carabinieri intervenuti, dapprima li avrebbe minacciati di morte e successivamente avrebbe sferrato un violento pugno al viso di uno dei militari. Poco dopo, alla presenza dei sanitari che erano già intervenuti, e dei rinforzi del nucleo radiomobile carabinieri, avrebbe sferrato un altro pugno ad un secondo carabiniere procurando ad ambedue lesioni non lievissime. L’uomo è stato immobilizzato dagli stessi militari feriti e dai colleghi del Nor aliquota radiomobile carabinieri di Gallipoli e, avvisato il magistrato di turno, è stato arrestato e condotto, su disposizione dell'autorità giudiziaria, agli arresti domiciliari. Tutta la cittadinanza si è unita, esprimendo profondo rispetto e vicinanza, ai sottufficiali dell’Arma dei carabinieri, peraltro conosciuti benissimo in paese per essere sempre vicini alle problematiche della comunità.