Truffa l'anziana e si fa consegnare oro e gioielli: caccia al ladro

Sarebbe riuscito a circuire la donna, facendo consegnare diversi oggetti in oro. Nella concitazione del momento, forse dopo aver capito di essere stata truffata la donna è scivolata in casa ferendosi, non in modo grave. È quanto è successo nel pomeriggio di oggi in Corso Vittorio Emanuele a Brindisi dove si è consumata una nuova truffa ad anziani. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per risalire all'autore della truffa.