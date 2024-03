Truffa all'anziana, le porta via migliaia di euro e gioielli. Arrestato un 19enne

Si sarebbe spacciato per il direttore dell'ufficio postale, dicendo a un'anziana donna che la figlia aveva ordinato un pacco per l’importo di 3.200 euro, e che, se non avesse pagato quanto dovuto, sarebbero scattate le denunce. Ma era tutta una truffa, per cui a Lecce i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 19enne incensurato.

Dopo aver raccontato al telefono la falsa storia del pacco, il giovane ha fatto sapere alle donna che di lì a poco sarebbe arrivato un impiegato per prendere i soldi e in effetti dopo pochi minuti qualcuno ha suonato alla porta.

La donna, in preda al panico, ha consegnato i contanti che aveva in casa oltre a vari monili in oro; il sedicente incaricato delle poste, dopo aver fotografato denaro e gioielli, si è allontanato.

Le indagini

La vittima, una 79enne, dopo aver realizzato di essere stata truffata, ha chiamato il 113 chiedendo l'intervento della polizia, cosa che ha consentito agli agenti di mettersi subito sulle tracce dei truffatori.

Grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, nonché all’immediata attività investigativa che consentiva di raccogliere un fotogramma che immortalava il responsabile delle atruffa, i poliziotti hanno rintracciato subito il presunto truffatore che stava per andare via da Lecce.

L'arresto

L’uomo, residente nel napoletano, è stato perquisito: addosso aveva più telefoni cellulari e nei calzini un ingente quantitativo di denaro, ma anche diversi monili in oro, che sono stati restituiti alla vittima. Il giovane è stato arrestato e si trova in carcere.