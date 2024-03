Salento, vestiti Adidas e Nike con marchi contraffatti e 3 chili di marijuana in casa: un arresto

Un uomo è stato arrestato a Gallipoli, in provincia di Lecce, dai militari della Guardia di finanza dopo una perquisizione in casa.

Il controllo è iniziato per la verifica di un'attività di vendita on line di capi di abbigliamento e profumi di prestigiosi brand nazionali ed esteri, con marchi contraffatti, da parte della moglie. Nell'abitazione, infatti, sono stati trovati e sequestrati oltre 400 capi di abbigliamento (Adidas, Nike, Liu Jo, Puma, Dior, Lancome, Chanel, Yves Saint Laurent) e profumi con marchi non veritieri. Nel contempo i militari hanno fatto intervenire l'unità cinofila e il fiuto del cane Jessica ha permesso di trovare oltre tre chilogrammi di marijuana, ben nascosti, insieme a materiali per pesare e confezionare le dosi.

I dettagli

Dagli accertamenti è emerso che la droga era nella disponibilità del marito della signora e per lui sono scattate le manette in flagranza di reato.

Da segnalare, infine, che nell'area esterna alla stessa abitazione è stato sequestrato un ammasso di oltre 15.000 metri cubi di rifiuti pericolosi e non, come eternit, catrame, plastica, elettrodomestici, frigoriferi, lavatrici, tv.