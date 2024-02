Super Mario, Hello Kitty e Pokemon: sequestrati 142mila giocattoli contraffatti a Lecce

Militari della guardia di finanza di Lecce hanno sottoposto a sequestro probatorio oltre 142.000 giocattoli di noti marchi falsificati tra cui Marvel Avengers, Super Mario, Barbie, Hello Kitty e Card Pokemon, anche potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Le indagini

La merce è stata scoperta durante un controllo in un esercizio commerciale di Lecce. I finanzieri hanno individuato e sottoposto a controllo un laboratorio e un appartamento utilizzato come deposito clandestino da due persone che sono state denunciate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. E' stato accertato che i giocattoli erano prodotti in Cina e importati in Italia attraverso triangolazioni con altri Paesi della Comunità Europea. Le indagini della Guardia di Finanza proseguono e sono ora finalizzate a individuare la catena logistica, organizzativa e strutturale della filiera, e a tassare i ricavi derivanti dalle condotte illecite accertate.