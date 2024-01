Scoppia incendio nell'abitazione: salva coppia di anziani. Erano allettati

Scoppia l'incendio in un'abitazione: salva coppia di anziani. Erano allettati e non potevano muoverasi. Poco dopo le 18 di oggi - domenica 7 dicembre - diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce sono intervenute in via Silvia Pellico nel Comune di Galatone.



Dall’appartamento interessato dall’incendio, sviluppatosi molto probabilmente dalla canna fumaria e completamente invaso dal fumo, i Vigili del Fuoco hanno salvato due persone, una donna e un uomo entrambi 87enni, che si trovavano allettati all'interno di una stanza perché non deambulanti.

I vigili del fuoco grazie all'utilizzo di autorespiratori - cappucci di soccorso che consentono la respirazione senza inalare fumo e gas tossici - hanno fatto uscire dalla casa la coppia di anziani che è stata affidata alle cure dei sanitari del 118.

Nel frattempo altri operatori dei vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme che si erano sviluppate nella cucina evitando così che si propagassero anche nel resto dell'abitazione.