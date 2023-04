Tragedia sfiorata a Lecce, crolla il muro di un giardino in via Adua: travolta un'auto. Sul posto anche le unità cinofile

Tragedia sfiorata in città: crolla il muro di un'abitazione. Sul posto vigili del fuoco e unità cinofile. Intervento urgente dei vigili del fuoco questo pomeriggio - 26 aprile - intorno alle 16. Una squadra del comando provinciale è intervenuta in via Adua a Lecce dove una sezione di un muro che si affaccia sulla strada alle spalle del liceo Palmieri, è crollata.

Sul posto si è reso necessario anche l'intervento delle unità cinofile per scongiurate la presenza di persone sotto le macerie. Si tratta di un muro di un giardino di un'abitazione privata: alcuni pezzi di pietra dopo il crollo sono finiti su un'auto parcheggiata nelle vicinanze dell'abitazione: ingenti i danni sia alla carrozzeria che ai finestrini che si sono frantumati. La zona interessata dall’evento è stata delimitata e interdetta al traffico.