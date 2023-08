Esplosione in casa: donna salva per miracolo. Il video dei soccorsi

Un'si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di(in provincia di), in via dei Mille. All'interno si trovava una donna anziana che è scesa da sola in strada e che viene sottoposta a controlli da parte del personale del 118. Sul posto sono accorsi anche idel distaccamento die i carabinieri. Per stabilire le cause dell'esplosione sono in corso indagini.