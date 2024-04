Sant'Oronzo torna in piazza: il video

Sant'Oronzo ritorna in piazza: tutto pronto per la collocazione della copia del simulacro sulla colonna: domani la conferenza storica sulla statua e sabato campane a festa nelle chiese di tutta la città. L'attesa è praticamente finita. La statua di Sant'Oronzo tornerà a svettare in cima alla colonna romana, al centro dell'omonima piazza intitolata al patrono della città, da sabato. Durante una cerimonia pubblica che inizierà alle ore 12, alla presenza del sindaco Carlo Salvemini e delle autorità, dopo la benedizione dell'arcivescovo metropolita Michele Seccia, l'opera d'arte, commissionata dall'Amministrazione comunale alla Fonderia Nolana Del Giudice, sarà issata e collocata sulla colonna.