Lecce, crolla un muro in via Adua: danneggiata un'auto

Un crollo si è verificato in via Adua a Lecce: giù il muro di un'abitazione. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, unitamente al nucleo cinofili. L'attività dei vigili del fuoco svolta per ricerca di eventuali persone sotto le macerie. I cani del nucleo cinofili dei vigili del fuoco hanno scongiurato, però la presenza di persone. La zona interessata dall'evento è stata delimitata e interdetta al traffico. Alcune parti crollate hanno danneggiato un'autovettura.