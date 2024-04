Paura in Salento: incendio in un'abitazione, proprietario (e il suo cane) messo in salvo dai Vigili del fuoco

Paura a Lizzanello, in provincia di Lecce, nella tarda serata di ieri, quando un incendio è partito da un'abitazione in via De Giorgi. La richiesta di soccorso, arrivata ai vigili del Fuoco, parlava di persone all'interno della casa che iniziava a bruciare. Il rogo era partito da una scarpiera. All'interno dell'abitazione vi era il proprietario, che è stato condotto in un cortile sul retro dai vigili del fuoco.

L'operazione di salvataggio

Questi, dotati di autorespiratori, hanno raggiunto i carabinieri e il proprietario, procedendo all'evacuazione in sicurezza dell'abitazione. Durante l'operazione di salvataggio, hanno anche provveduto a mettere in salvo un cagnolino di piccola taglia, garantendone l'incolumità. Al momento, le cause dell'incendio sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.