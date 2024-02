Salento, tre furti in appartamento: ladri via con oltre 50mila euro

Triplo furto in abitazione messo a segno tra Surbo e la frazione di Giorgilorio. In azione la notte tra sabato e domenica scorsa una banda di ladri. Prese di mira alcune abitazioni e una villa situata in aperta campagna, nei pressi di via D’Aurio. Ingente il bottino complessivo che, dopo una prima valutazione, sarebbe quantificabile in oltre 50mila euro. Ad agire sarebbero stati in tre. Una volta raggiunto l'obiettivo, i ladri si preoccupano di verificare l'assenza dei proprietari in casa suonando al campanello, e poi entrano in azione. Il colpo più importante sarebbe stato messo a segno nella villa di due professionisti. I ladri hanno arraffato denaro in contanti e monili preziosi.

La fuga

Un colpo rapido, probabilmente studiato a tavolino, che ha consentito ai furfanti di recuperare un sostanzioso bottino.

Poi la repentina fuga, con un auto di grossa cilindrata, per fare perdere le proprie tracce col favore del buio. Gli altri due furti sono stati messi a segno in altrettante abitazioni a Giorgilorio. I ladri sono entrati sfondando alcuni vetri ed infissi, e hanno portato via denaro e oggetti preziosi. A denunciare i fatti sono stati gli stessi proprietari, vittime dei furti. Sugli episodi stanno indagando i carabinieri del nucleo radiomobile di Lecce che privilegiano la pista della banda specializzata in colpi del genere. I militari dopo aver effettuato i rilievi stanno inoltre passando al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone in cui i ladri hanno agito.