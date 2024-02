Rapina in banca, aggredito un cliente: il bandito fermato poco dopo

Una rapina stamattina a Brindisi nell’agenzia della Banca popolare pugliese sita all’angolo tra viale Commenda e via Tor Pisana. Un giovane, armato di coltello e con il volto solo parzialmente travisato, dopo aver fatto irruzione nell’istituto di credito allo scopo di farsi consegnare i contanti in cassa, si è dato alla fuga, uscendo dalla sala e trascinando con se’ sino all’uscio una cassiera, facendo quindi perdere solo per pochi minuti le proprie tracce.

Inseguito il ladro

È stato dapprima inseguito da un cliente, che ha tentato di bloccarlo prima di essere spinto con violenza a terra, ricevendo pare anche un pugno.

Una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri lo ha poi rintracciato nel giro di pochi minuti e fermato. Indagini sono in corso per appurare se abbia agito da solo o con il supporto di complici. Il giovane rapinatore è stato accompagnato in caserma per essere interrogato. Sul posto anche gli operatori sanitari del servizio 118, per prestare soccorso alla dipendente della banca aggredita e colta da malore per lo spavento.