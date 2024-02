Bari, punta una pistola contro una donna per rubarle l'auto: arrestato per rapina

Punta pistola contro una donna per rubarle l'auto e la getta a terra: 28enne arrestato per rapina. Il complice scappa. Attimi di terrore ieri sera - 16 febbraio - a Bari dove una donna è stata inseguita e rapinata in in viale Papa Giovanni XXIII.

Cosa è successo

Erano le 19.20 circa quando la donna è entrata nella sua auto parcheggiata in viale Papa Giovanni XXIII, il 28enne ha aperto lo sportello lato passeggero, le ha puntato la pistola e le ha intimato di consegnargli le chiavi dell'auto e i soldi. Quando la donna si è rifiutata l'ha afferrata e scaraventata con violenza fuori dell’auto, facendola cadere per terra. A quel punto il 28enne è salito in auto, mentre il suo complice si è seduto sul sedile posteriore, e sono scappati in direzione Largo 2 Giugno.

Sul posto dopo la segnalazione è arrivata una pattuglia del 113 mentre altre due pattuglie hanno inseguito l'auto segnalata che si dirigeva verso l’uscita numero 3 della strada statale 16, direzione nord.

Una terza volante ha imboccato la SS16 all’altezza di Santo Spirito ed ha rallentato il flusso del traffico veicolare, in modo da fermate i rapinatori che infatti hanno abbandonato l'auto e fuggire a piedi. Il 28enne che era alla guida dell'auto è stato fermato dalla polizia mentre il complice è riuscito a scappare.

Dopo le formalità di rito è stato trasferito nel carcere di Bari, risponde di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.