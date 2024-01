Salento, commercialista rapinato in casa: colpito al volto, poi i banditi gli hanno rubato l'auto

Violenta rapina questa sera, martedì 31 gennaio, a Taurisano (in provincia di Lecce) ai danni di un commercialista di 62 anni. Rapinatori in azione intorno 20.15: dopo essersi introdotti nell’abitazione, hanno sorpreso il professionista alle spalle e poi l'hanno aggredito brutalmente. I due malviventi, col volto travisato, hanno intimato all’uomo di consegnare i soldi contanti che aveva in casa. Non ottenuto quanto chiesto, con il calcio del fucile hanno colpito l’uomo in viso, procurandogli delle ferite al mento e sul labbro.

Cosa è successo

Quindi i due hanno cambiato obiettivo, e sottratte le chiavi dell’auto al commercialista sono usciti all’esterno dell’abitazione e per fortuna senza aprire il fuoco si sono dati alla fuga per le vie del paese con la vettura, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto gli agenti di polizia del commissariato di Taurisano e i sanitari del 118.