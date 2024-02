L’obiettivo è quello di consegnare il cantiere tra fine marzo e aprile, magari per Pasqua, con una piccola inaugurazione dei locali interni ma anche dell’area esterna che sarà abbellita e rinnovata. È conto alla rovescia per il mercato di Santa Rosa a Lecce. Il restyling della struttura di via Adige, avviato circa un anno fa per rendere l’edificio più moderno e idoneo alle esigenze del quartiere, è ormai agli sgoccioli.

Due finanziamenti da 2,1 milioni in tutto tra Pinqua e Pnrr

Sono due i finanziamenti che il Comune, settore Lavori pubblici, è riuscito a intercettare: il primo è relativo al “Programma dell’Abitare Sostenibile” della Regione Puglia (500mila euro) grazie al quale sono in corso di realizzazione gli interventi interni alla struttura, mentre il secondo è legato al “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (Pinqua), finanziato nell’ambito del Pnrr. In questo caso i fondi (1 milione e 600mila) sono stati utilizzati per sistemare lo spazio esterno compreso tra le vie Flumendosa, Belice, Vincenzo Cuoco e Giammatteo. Entrambi i progetti, che vedono come responsabile del procedimento la funzionaria comunale Roberta Cappello, puntano a rendere più appetibile il mercato dopo anni di oblio. Uno spazio da vivere di giorno e di sera, dove poter non solo acquistare prodotti locali ma anche fermarsi per consumare un pasto.

Cinque box, servizi, tavolini e wifi: ecco il nuovo mercato

A oggi è ancora difficile immaginare quello che sarà. Il mercato, infatti, è un’area di cantiere con recinzioni e operai al lavoro. Eppure qualcosa si riesce a intravedere. I cinque box interni sono quasi completati: le vecchie inferriate hanno lasciato spazio a infissi nuovi e ogni locale è stato dotato di un bagno e di cucine elettriche per la preparazione delle pietanze. Tre dei box sono già assegnati e accoglieranno la pescheria con cottura, una salumeria e una macelleria. Sono stati rimessi a nuovi i servizi igienici per il pubblico, con sanitari utilizzabili anche dalle persone diversamente abili, gli impianti idrici ed elettrici. I pannelli fotovoltaici sono stati collocati in cima all'immobile mentre sono in dirittura d’arrivo gli interventi per l’illuminazione.

Una delle novità riguarda la varietà dei servizi offerti dal mercato. All’interno dell’immobile di circa 585 metri quadri, infatti, troveranno posto non solo i banchi per la vendita ma anche per la somministrazione degli alimenti. Nel corridoio di camminamento saranno posizionati alcuni arredi, come tavoli e sedie, per creare delle piccole postazioni con accesso wi-fi.

Area pic nic e un parco giochi all'aria aperta

Anche la parte esterna è pronta a cambiare volto. Gli addetti ai lavori hanno completato (o quasi) le opere per il rifacimento della pavimentazione. Sarà creato un “mercato della piazza” di pertinenza delle botteghe, per attività di somministrazione, esposizione e vendita di prodotti tipici.

È prevista anche la realizzazione di un’area giochi per i bambini e un’area pic-nic per la degustazione all’aperto. Un restyling atteso non solo da famiglie, giovani e residenti del quartiere, ma anche dagli operatori commerciali. Anche perché i lavori, iniziati il 28 febbraio 2023, sarebbero dovuti finire lo scorso 10 novembre. Il cantiere, infatti, ha subito alcuni ritardi dovuti ai problemi legati alle forniture e che di fatto hanno procrastinato di circa tre mesi la scadenza prevista per la realizzazione dell’opera.

«Ormai manca poco – dice l’assessore ai Lavori pubblici Marco Nuzzaci -. Tra marzo e aprile contiamo di consegnare l’area agli operatori e ai cittadini, magari inaugurando proprio durante le festività pasquali con una cerimonia pubblica. È un intervento eccezionale che restituisce alla città il suo mercato rionale, con un’area food moderna da vivere sia di giorno che di sera, non solo acquistando prodotti ma consumando i prodotti sul posto. Ringrazio gli uffici comunali e i professionisti coinvolti nel progetto. Mancano gli ultimi tasselli per raggiungere l’obiettivo».

