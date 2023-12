Incendio di un'abitazione di campagna, le fiamme partono dalle luci di Natale

Tragedia sfiorata in un'abitazione di campagna: le luci di Natale prendono fuoco e scoppia l'incendio. Il malfunzionamento delle luci natalizie ha provocato nella serata di ieri un incendio in un'abitazione di campagna in località Gattarella alla periferia di Vieste nel Foggiano. A dare l'allarme i proprietari dell'appartamento che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Sul posto hanno operato i volontari della protezione civile Pegaso di Vieste. Le fiamme, che hanno interessato principalmente la camera da letto, sono state subito spente prima che si propagassero al resto dell'abitazione. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

«Quanto accaduto ripropone con forza la necessità di consigliare alla popolazione di prestare particolare attenzione in questo periodo al corretto utilizzo delle decorazioni luminose natalizie - ha sottolineato Giuseppe Mascia responsabile dell'associazione di protezione civile Pegaso - Il nostro consiglio è di non lasciarle accese durante le ore notturne o quando non si è presenti in casa».