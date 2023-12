Luminarie e sicurezza: il vademecum per evitare incidenti a Natale

Luminarie in casa e sicurezza sotto l'albero: oggi, giorno dell'Immacolata, tradizionalmente si prepara in famiglia l'albero di Natale. Anche le città accendono ufficialmente luminarie e aprono le porte dei presepi. Ma ecco che il pericolo è dietro l'angolo: ogni anno, infatti, tra Natale e capodanno, si verificano numerosi incendi causati da luminarie difettose o non a norma che causano danni ingenti alle abitazioni e a volte anche feriti.

“Ogni anno desideriamo ricordare a tutti che, prima dell’incanto degli addobbi natalizi, dobbiamo preoccuparci della sicurezza delle nostre famiglie”. È l’appello di Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza e Ambiente Vega, che anticipa il vademecum elaborato dagli esperti dell’Osservatorio mestrino e che riassume la sicurezza sotto l’albero in 10 fondamentali regole da seguire per prevenire gli incendi nelle abitazioni in tutto il periodo festivo.

Ecco le dieci regole per accendere le luci dell’albero in sicurezza ed evitare pericolosi incendi domestici. Scorri le schede a destra