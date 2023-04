Salento, ladri forzano la finestra di una casa: scatta l'allarme e fuggono

Tentato furto in pieno giorno in un'abitazione a Merine. Nel mirino dei ladri un appartamento in via Camelie. Sfruttando l'assenza da casa dei proprietari, i malviventi, almeno in due, intorno alle 13.30 hanno provato ad accedere all'interno forzando una porta-finestra.

L'allarme evita l'incursione

Il tentativo ha però fatto scattare l'allarme antinfrazione che ha richiamato in breve sul posto i vigilantes dell'agenzia Alma Roma. I ladri hanno quindi rinunciato al furto, facendo perdere le proprie tracce. L'arrivo del proprietario in casa, allertato dalle forze dell'Ordine, ha confermato il solo tentativo di intrusione.