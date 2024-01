​"Truffe d'amore" online ai più anziani: via alla campagna «Al cuore non si comanda», ecco a chi rivolgersi

Informare i cittadini più anziani sui rischi delle truffe sentimentali online, un fenomeno in continua crescita. E' l'obiettivo della campagna 'Al cuor non si comanda', avviata dall'assessorato al welfare del comune di Bari nell'ambito delle attività di sensibilizzazione e prevenzione condotte dall'unità di strada comunale Care for people, coordinate dalla cooperativa sociale Caps.

L'amministrazione spiega in una nota che, solo nel 2022, in città "sono stati scoperti 53 profili fake e presentate complessivamente 673 fra denunce e querele, a fronte delle 622 dell'anno precedente".

La campagna di comunicazione

La campagna di comunicazione prevede, da un lato la diffusione di informazioni e materiali specifici attraverso l'unità di strada e i canali social, dall'altro incontri periodici con gli anziani nei centri di ascolto e nei centri famiglie, con la possibilità di incontri dedicati su richiesta o segnalazione.

L'intervento si aggiunge ai servizi già attivati, come il numero 080/5491073 per gli anziani vittime di truffa o che sospettano di essere stati truffati: dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, gli agenti della polizia locale, rispondendo alle chiamate, prendono in carico le segnalazioni e le denunce, offrendo assistenza qualificata.

Disponibili anche il numero del segretariato sociale 080/5777777 e lo sportello di sostegno sociale e psicologico al Centro anziani (080(5227511, numero verde 800/063538, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30).