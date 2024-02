Salento, l'Apecar si ribalta: in due finiscono in ospedale in codice rosso

L'Apecar si ribalta e due anziani finiscono in ospedale in codice rosso. L'incidente è avvenuto questa sera a Gemini, frazione di Ugento. I malcapitati, due coniugi ottantenni residenti in paese, sono stati traferiti al pronto soccorso del "Vito Fazzi" di Lecce.L'incidente si è verificato sulla strada che collega la frazione alla marina di Torre Mozza. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo a tre ruote, che si è ribaltato sulla carreggiata.

I rilievi sul posto

Sul posto, allertati dagli altri automobilisti, sono intervenuti i sanitari del 118. I due anziani erano coscienti, ma a causa dei traumi riportati sono stati trasferiti d'urgenza a Lecce.I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale di Ugento, diretti dal comandante Giovanni Schirinzi. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.