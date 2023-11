Accusa i vicini di aver maltrattato il suo cane e li aggredisce: marito e moglie in ospedale, lui in arresto

I carabinieri della stazione di Castellana Grotte hanno arrestato il 33enne R. L., di Monopoli per aver picchiato due anziani coniugi, suoi vicini di casa nelle campagne di Castellana Grotte.

Anziani accusati di aver maltrattato il suo cane

Dalle poche notizie trapelate, pare che il 33enne fosse convinto che i due anziani, marito e moglie, lui di 82anni e lei di 78, avessero maltrattato il suo cane o l'avessero addirittura soppresso. Così l'uomo, accecato dalla rabbia, ha prima inveito contro i due anziani ma poi ha mostrato un'arma non bene identificata, pare un coltello, senza utilizzarla per fortuna. Non avendo avuto risposta dagli anziani sul meticcio scomparso ha iniziato a picchiare selvaggiamente i due anziani coniugi, colpendo l'uomo 82enne con una pietra sul viso.

L'arrivo dei soccorsi

Le grida hanno attratto l'attenzione di altri vicini che subito hanno allertato le forze dell'ordine e il 118. I sanitari, arrivati sul posto, hanno subito soccorso i due malcapitati nonnini stabilizzandoli nelle ambulanze ma poi vista la gravità delle ferite e contusioni li hanno trasportati in codice rosso al Policlinico di Bari. L'aggressore è stato rintracciato dai militari dell’Arma della stazione castellanese nelle vicinanze della sua abitazione e lo hanno condotto in caserma. Accusato di lesioni personali aggravate dopo gli accertamenti di rito è stato arrestato e posto ai domiciliari.

Ironia della sorte si è poi scoperto che il cane dell’aggressore non era stato né maltrattato né soppresso ma si era soltanto allontanato. L’anziana è stata dimessa poi dimessa dall’ospedale con una prognosi di 20 giorni mentre suo marito, che ha cercato in tutti i modi di difenderla, ne avrà per 50 giorni.