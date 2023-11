Finto carabiniere si fa dare soldi per "scarcerare" il nipote. Sei anziani truffati in tre giorni. Due in arresto.

Si spacciavano per carabinieri e grazie a questo stratagemma sono riusciti a portare a termine almeno sei truffe ai danni di altrettanti anziani nel Basso Salento. Due truffatori campani - un uomo e una donna - sono stati arrestati dai carabinieri di Tricase.

Sei truffe in tre giorni

La coppia - un uomo di 48 anni e una donna di 38 anni - è sospettata di aver messo a segno sei raid tra il 29 ed il 31 agosto scorso. Sono stati arrestati con l'accusa di presunta estorsione aggravata in concorso e sostituzione di persona. Le indagini sono partite proprio alla fine di agosto, quando i carabinieri hanno ricevuto numerose denunce di truffe e furti, e sono state condotte con i classici metodi dei servizi di appostamento e pedinamenti, ma anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici, quali la visualizzazione delle videocamere di sorveglianza poste nel centro abitato.