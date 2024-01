Sfuggire alla dipendenza dai giochi. Meglio, prevedere l’insorgere della ludopatia. È l’obiettivo di DigitalEjis, innovativa società di ricerca e sviluppo fondata nel 2021, a partire dalla dipendenza dal gioco d’azzardo e dai videogiochi. A tentare di risolvere la dipendenza ci pensa un software, arricchito da Intelligenza Artificiale e machine learning, l’unico al mondo in grado di predire accuratamente la possibilità, per una persona che non abbia mai giocato, di sviluppare la dipendenza patologica. Con un grado di attendibilità previsionale che è possibile raggiungere è pari all’85%. Non solo: il software di DigitalEjis è anche in grado di monitorare le abitudini di gioco, consentendo agli operatori di prevenire il deterioramento della salute mentale dei propri giocatori e fornire un intervento professionale.

Ma come funziona? Il monitoraggio avviene senza che il giocatore si accorga di alcunché. Prima con alcuni test, poi con un mini gioco e infine con alcune domande che servono al team di esperti di fare una prima valutazione. A questo punto dopo il primo responso, il giocatore viene “accompagnato” e tutelato nelle sue esperienze di gioco. C’è poi una ultima fase: quando il software rivela un comportamento ludopatico e patologico allora il software esce allo scoperto e si consiglia al giocatore un professionista che possa aiutarlo. E c’è il Fake Player Detection, a vantaggio dell’operatore: aiuta a scoprire i profili falsi dei giocatori.

«In passato ho lanciato brand di scommesse in vari mercati puntando su un’esperienza votata all’intrattenimento in un’ambiente sicuro e controllato - ha sottolineato Ian McLoughlin, ceo di DigitalEjis - Abbiamo sentito l’esigenza etica di dare agli operatori strumenti per proteggere i giocatori fin dal loro primo incontro con il gaming». La mission di DigitalEjis è quella di supportare sia gli enti regolatori che gli operatori di giochi e scommesse, consentendo alle società di conoscere meglio il profilo dei propri giocatori adattando la loro offerta e tutelando le fasce più sensibili.