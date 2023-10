In Puglia tra gli studenti quindicenni in quattro su dieci hanno scommesso o giocato denaro almeno una volta nella propria - seppur breve fin qui - vita. I giocatori di poker, slot e scommesse sportive a rischio di dipendenza rappresentano il 9% del totale degli adolescenti italiani, ma al Sud la percentuale arriva al 15. Numeri, che emergono da due punti d’osservazione differenti, quello dell’Istituto Superiore della Sanità sulla salute mentale dei 15enni e quello di Nomisma sul gioco d’azzardo, ma che vanno in una stessa direzione: il problema del gioco è sempre più frequente tra i giovani.

Il fenomeno



Non è un caso che l’ inchiesta che riguarda alcuni calciatori italiani, indagati per aver scommesso (non si tratta, però, di alterazione di risultati delle partite delle proprie squadre, almeno secondo quanto emerso), abbia coinvolto soprattutto giovani. Nicolò Zaniolo ha 24 anni, Nicolò Fagioli ne ha 22, Sandro Tonali 23. Sono ragazzi, ancor prima che calciatori. Persone vicine a Fagioli hanno parlato apertamente di ludopatia. Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, ieri ha sottolineato come «il problema sia più ampio». Lo scandalo venuto fuori anche grazie alle anticipazioni dell’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, apre uno squarcio su due aspetti: le scommesse dei tesserati all’interno del mondo del calcio e il problema del gioco d’azzardo che investe i ragazzi. Fabrizio Baranca, presidente della Federbet, un ente che controlla la regolarità dei campionati relativamente al problema del match fixing, ha dato una propria lettura del fenomeno: «I calciatori hanno molto tempo libero, amano l’adrenalina, hanno spirito di competitività e hanno tanti soldi. E questo li rende molto inclini al gioco d’azzardo, Il profilo del calciatore è il più simile a quello di un ludopatico e ora c’è bisogno di parlarne apertamente e di cambiare mentalità».

I dati