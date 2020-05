Michele Emiliano

Michele Emiliano è il presidente della Regione Puglia, al suo primo mandato. È un politico e un ex magistrato italiano. È nato a Bari il 23 luglio del 1959.



Figlio di Franca Lattarulo e Giovanni Emiliano, piccolo imprenditore e fondatore di una delle principali aziende baresi specializzate nella logistica e nel design, con un passato da calciatore, Michele si trasferisce con la famiglia a Bologna, dove risiede dal 1962 al 1968 per poi rientrare a Bari, dove da ragazzo si dedica soprattutto alla pallacanestro. Si laurea in giurisprudenza nel 1983 e per un periodo lavora come praticante nello studio di un avvocato. Nel 1988 si sposa. Dal matrimonio ha avuto tre figli: Giovanni, Francesca e Pietro.



All'età di 26 anni lascia la pratica come avvocato e supera il concorso in magistratura; in quel periodo di mattina fa l'uditore apprendista magistrato e di pomeriggio lavora come tuttofare dal padre. Si trasferisce quindi ad Agrigento, dove lavora in Procura e incontra Giovanni Falcone e Rosario Livatino. Dal 1990 al 1995 lavora presso la Procura di Brindisi e si occupa di lotta alla mafia. Nel 1995 ritorna a Bari, come sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA): conserva questo incarico fino al 2003, quando accetta di candidarsi a sindaco di Bari per la coalizione di centro-sinistra.

Mantenendo in aspettativa il proprio incarico nella magistratura, ha ricoperto la carica di sindaco di Bari dal 2004 al 2014.

