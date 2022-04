Minaccia il figlio ludopatico con l'ascia: «Smettila di buttare i soldi o ti ammazzo»

Ha minacciato il figlio, che è affetto da una grave forma di ludopatia, con l’ascia. Glielo ha detto senza mezze parole: «Se non la smetti di buttare tutti i soldi a giochi e alle slot machine ti tolgo dalla faccia della terra». Che l’uomo facesse sul serio era così evidente che qualcuno ha telefonato al 112, il numero di pronto intervento dell’Arma, sollecitando l’intervento dei carabinieri.

Quanto la pattuglia è arrivata nella centralissima via Sant’Antonio a Fasano, in provincia di Brindisi, il padrone di casa aveva ancora tra le mani l’ascia con cui poco prima aveva minacciato di tagliare la testa al figlio. L’attrezzo da lavoro è stato preso in consegna dai militari dell’Arma che, ovviamente, hanno annotato sul memoriale del servizio le generalità dell’uomo. Se la vicenda avrà un prosieguo giudiziario dipenderà, ora, dalla decisione della vittima delle minacce di sporgere o meno querela contro il genitore.

Il precedente

Un padre esasperato dal fatto che il figlio sperpera tutti i soldi che guadagna e quelli che riesce a racimolare in casa al gioco. Se è vero, come è vero, che il gioco compulsivo è una malattia da cui nessuno è immune è altrettanto vero che le cronache sono piene di episodi di genitori che, vedendo i propri figli annientarsi inseguendo la fortuna, arrivano a compiere gesti come quello che è successo a Fasano qualche giorni fa. Ma a proposito di asce pare proprio che quest’attrezzo stia diventando protagonista nel Fasanese. A Montalbano è sbucata fuori durante un litigio tra automobilisti. L’incredibile episodio è avvenuto qualche giorno fa in via XXIV Maggio.