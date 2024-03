Rapina al bar armati di fucile e col volto coperto: tre in fuga con l'incasso

In tre col volto coperto e armati di fucile rapinano bar: via con l'incasso. La rapina è stata messa a segno nella tarda serata di ieri a Foggia. I tre sono entrati quando non c'erano clienti e si sono fatti consegnare dal titolare l'incasso di poche decine di euro e un apparecchio cambiamonete.

La banda è poi fuggita a bordo di un'auto. La polizia che conduce le indagini sta visionando le immagini della videosorveglianza per cercare elementi utili alla identificazione dei tre rapinatori.