Omicidio con metodo mafioso: sei arresti

EMBED

Mafia, sei arresti per l'omicidio del 33enne Claudio Fiorentino, commesso a Giovinazzo nel 2014. L'uomo, un pregiudicato di Terlizzi che era indagato per associazione mafiosa, fu ucciso con 15 colpi di pistola in un agguato compiuto in contrada "Casina della principessa", a poca distanza dalla sua abitazione. Fiorentino fu assassinato mentre era su un calesse in compagnia di un amico. Fu quest'ultimo a chiamare i soccorsi.