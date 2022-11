Agguato contro un 32enne in piazza: 4 arresti per tentato omicidio

Tentarono di ammazzare un uomo in piazza, arrivano 4 arresti. Nella mattinata odierna, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Triggiano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale in carcere nei confronti di 4 soggetti, tutti residenti a Noicattaro, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica, con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza.