Salento, due auto in fiamme nella notte. Possibile origine dolosa

Notte di fuoco in Salento. Due le auto in fiamme a Lizzanello. I roghi che hanno interessato due Fiat Panda, a diverse centinaia di metri di distanza tra loro, sono scaturiti nell’arco di mezzora, tra le 4.10 e le 4.40. Un’utilitaria, di proprietà di una 33enne, si trovava in via Paladini, nel centro di Lizzanello e nell’incendio è andata parzialmente danneggiata anche una Peugeot parcheggiata vicina. L’altra Fiat, in uso ad un 54enne del posto, era invece parcheggiata in via Benedetto Croce, alla periferia del paese. Le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto completamente il mezzo. Sul posto per i rilievi e mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Tra le ipotesi, non è escluso che i due incendi possano essere di origine dolosa.

Maggiori elementi potrebbero arrivare dalla visione dei fotogrammi catturati dalla videocamere presenti in zona.



Un terzo incendio d’auto si è registrato sempre nella notte a Calimera. Distrutta dalle fiamme, in via Foggia, una Bmw 118 station wagon di proprietà di un 55enne, titolare di una ditta edile del posto. In quest’ultimo caso – secondo le forze dell’ordine - l’origine dell’incendio potrebbe derivare da un cortocircuito.