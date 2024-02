Incendio nella notte: le fiamme divorano l'auto di una 24enne

Ennesimo incendio di auto nella notte: questa volta è accaduto a Lecce, in via Francesco Storella. Intorno alle 02.20 una squadra del comando provinciale dei Vigili del fuoco è intervenuta per spegnere le fiamme che stavano divorando una Mercedes modello Classe A, di proprietà di E.N. nata nel 2000.

Al momento dell'arrivo, l'auto era già avvolta quasi tutta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Attualmente sono in corso indagini al fine di determinare l'origine e la natura dell'incendio.