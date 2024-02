Incendio nel cuore della notte, in fiamme sei auto

Undi natura quasi certamente dolosa ha distrutto nella notte due macchine e ha danneggiato altre quattro auto a, in provincia di. Lesi sono sviluppate intorno alle due. Il rogo ha preso il via da una vettura parcheggiata in via Ospedale, nei pressi dell'ngresso del centro storico. Le fiamme sono state alimentate dalle forte raffiche di vento e si sono allargate ad altre macchine parcheggiate nella zona. Dopo l'allarme sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco a domare l'incendio. Sul grave episodio, ritenuto di origine dolosa, indagano le forze dell'ordine