Incendiano due auto e scappano: ritrovata la tanica di benzina. Polizia sulle tracce dei malviventi dopo l'inseguimento

Notte caotica a Nardò, tra un incendio di auto in una carrozzeria e un inseguimento per le vie del centro. Sul luogo dell'incendio, un'autocarrozzeria in via Monsignor De Pendinellis, alla estrema periferia della città, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nardò e i Vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, per donare le fiamme che stavano divorando due Fiat Punto.

L'inseguimento



Nel frattempo, gli agenti del commissariato di Polizia di Nardò hanno intercettato una vettura sospetta, un'altra Fiat Punto poi risultata rubata, ed è scattato un inseguimento per le vie del centro, durato finché i due occupanti non hanno abbandonato la vettura e sono fuggiti a piedi nella zona di parco Raho.

Nell'auto è stata rinvenuta una tanica quasi vuota che conteneva sicuramente benzina, parte della quale si era riversata sui tappetini dell'auto. Polizia e carabinieri ora sono sulle tracce dei due malviventi sfuggiti all'inseguimento, molto probabilmente gli autori dell'incendio alle due autovetture.



Stamattina i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Il fumo dell'incendio alle vetture ha annerito l'intera facciata dell'autocarozzeria, ma non si è insinuato all'interno. E questo ha evitato danni maggiori. Le due Fiat Punto, che erano posteggiate sullo scivolo della rimessa, nel frattempo sono state portate via.