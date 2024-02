Incendio nel cuore della notte, in fiamme sei auto Video

Un incendio di natura quasi certamente dolosa ha distrutto nella notte due macchine e ha danneggiato altre quattro auto a Castellaneta, in provincia di Taranto. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle due. Il rogo ha preso il via da una vettura parcheggiata in via Ospedale, nei pressi dell'ngresso del centro storico. Le fiamme sono state alimentate dalle forte raffiche di vento e si sono allargate ad altre macchine parcheggiate nella zona. Dopo l'allarme sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco che hanno faticato non poco a domare l'incendio. Sul grave episodio, ritenuto di origine dolosa, indagano le forze dell'ordine.

L'allarme

Sono stati alcuni residenti della zona a lanciare l'allarme poco dopo le due.

Sul luogo del rogo sono piombate immediatamente due squadre dei Vigili del Fuoco, una dal distaccamento di Castellaneta, l'altra dal comando provinciale di Taranto. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per avere ragione delle alte lingue di fuoco alimentate dal vento. L'incendio ha completamente distrutto due macchine e ne ha danneggiate pesantemente altre quattro.

Le indagini

Sul grave episodio, che si ritiene di origine dolosa, sono subito scattate le indagini delle forze dell'ordine. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate dalle numerose telecamere della videosorveglianza piazzate nella zona. Secondo alcune indiscrezioni l'occhio di un obiettivo avrebbe catturato i movimenti di un uomo incappucciato. Potrebbe essere stato lui ad appicare le fiamme ad una delle auto. Il vento avrebbe fatto il resto alimentando l'incendio e amplificando a dismisura i danni alle macchine in sosta.