Spaccata in centro, auto usata come ariete e poi incendiata: colpo a segno in un'ottica

A Brindisi torna a colpire, a distanza di pochi giorni, la banda della spaccata. Nel mirino, la notte scorsa, l'Ottica F&P, in via Appia. I banditi, utilizzando un'auto come ariete, hanno sfondato la vetrina dell'attività commerciale attorno all'una di notte, facendo irruzione e razzia nel negozio. Il bottino è tuttora in fase di quantificazione. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. La banda prima di darsi alla fuga ha abbandonato la vettura, dandole fuoco.

L'auto incendiata

Poco dopo l'assalto, infatti, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Brindisi è intervenuta sempre in via Appia, all'angolo di via Pace per domare le fiamme che avevano avvolto l'auto, una “Fiat 500 L”. Solo pochi giorni fa, con analoghe modalità, era stata presa di mira dai malviventi la profumeria “Boutique Amore”, in Corso Garibaldi. Gli investigatori stanno vagliando le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza della zona nella speranza di raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che dietro entrambe le irruzioni possa esserci la mano dello stesso gruppo criminale.