Con l'auto fuori strada: incidente in Salento sulla provinciale

Incidente sulla provinciale 229 Lizzanello-Pisignano, in provincia di Lecce, ieri sera poco prima delle 22. Un'Audi A3 è finita fuori strada e si è ribaltata. All'interno, con il conducente, la moglie e i due figli. Per loro solo traumi: nessuno è ferito in modo grave ma sono stati trasportati al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i Vigili del Fuoco per i rilievi del caso e il personale del 118.