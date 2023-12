Salento, incidente mortale in apecar: nulla da fare per un 70enne

Incidente mortale a Matino: vittima un anziano - un uomo di 70 anni - alla guida di un apecar. Il tragico sinistro stradale, la cui dinamica è in fase di accertamento, si è verificato intorno alle 9.30.

Sul posto si è reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e del 118. Lo scontro si è verificato contro una Bmw.

Soccorsi inutili

L'uomo estratto dal mezzo in arresto cardiaco, è stato sottoposto dai sanitari a più tentativi di rianimazione, sia in ambulanza che in ospedale a Casarano, dove i medici ne hanno dovuto constatare il decesso.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti. I carabinieri per i rilievi planimetrici utili a stabilire eventuali responsabilità e dinamica dell'incidente.