Bloccato con l'apecar sui binari, mentre arriva il treno: tragedia sfiorata

L’ apecar resta bloccata tra le sbarre del passaggio a livello, e si sfiora l’incidente col treno in arrivo sui binari. La vicenda, per fortuna senza conseguenze a cose o persone, si è verificata questa mattina in via delle Pezze, area industriale tra Carmiano e Magliano, in provincia di Lecce Alcuni testimoni, che hanno fotografato la scena verificatasi intorno alle 7, raccontano che mentre le sbarre del passaggio livello si abbassavano, un anziano alla guida del motocarro ha provato a oltrepassare le aste automatiche, restando bloccato al centro delle rotaie, senza via d’uscita. Il treno che sopraggiungeva, intravisto l’ostacolo, per fortuna ha rallentato e poi arrestato la corsa. Il macchinista, ha quindi allertato i responsabili della stazione, che hanno quindi deciso di alzare le sbarre per far uscire l’ape e liberare i binari. Dopo 20 minuti d’attesa anche il treno ha ripreso la propria corsa.