Incidente sulla litoranea ionica: apecar si ribalta, muore l'uomo alla guida. Ferita una donna

Ultimo aggiornamento: 16:26

Incidente stradale con un morto e una donna ferita sulla litoranea ionica all’altezza di marina di Lizzano . Il primo nella provincia di Taranto dal lockdown per il coronavirus . Marito e moglie di Fragagnano viaggiavano a bordo di un Apecar che è uscito fuori strada ribaltandosi.L’uomo di 80 anni che era alla guida è deceduto sul colpo mentre la moglie è rimasta ferita non gravemente. Inutili per la vittima le manovre rianimatorie del personale del 118. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Manduria e i carabinieri della stazione di Lizzano che cercheranno di ricostruire le cause dell’incidente.