Salento, i giardini di Lizzanello dedicati ai giornalisti Renato Moro e Michele Frascaro

Renato raccontava la sua terra grazie ad un giornalismo versatile, appassionato, alla ricerca della verità e mai scontato. Era un giornalista eclettico, trasparente, instancabile. Michele metteva in luce i lati oscuri di un Salento intrappolato da soprusi, disuguaglianze, diritti negati, ma ricco di opportunità e riscatti. E proprio ai due giornalisti, scomparsi prematuramente, Renato Moro (caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia) e Michele Frascaro (direttore, fondatore e animatore del periodico L’Impaziente), il Comune di Lizzanello il prossimo 3 maggio intitolerà i giardinetti di piazzetta Galilei e di via Cavour. La cerimonia di svolgerà alle 12 alla presenza del sottosegretario all’Editoria Alberto Barachini, delle autorità comunali e del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, Piero Ricci.

L'amministrazione

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Costantino Giovannico - ha voluto rendere omaggio a Renato Moro e a Michele Frascaro, due preziosi professionisti dell’informazione locale che hanno condotto inchieste ed iniziative, in maniera chiara e senza reticenze, mettendo in luce problemi e criticità del territorio. Sono orgoglioso – prosegue il primo cittadino - che d’ora in avanti queste due aree portino il loro nome e con esso il senso di una storia umana e professionale di grande spessore, che vogliamo venga ricordata e consegnata alle nuove generazioni».

La cerimonia di intitolazione sarà preceduta dall’incontro di formazione per i giornalisti a carattere deontologico, “Il giornalismo d’inchiesta, professionale e attento alle regole deontologiche come antidoto e risposta alle sfide del presente tra social fai-da-te e intelligenza artificiale”, dalle 9,30 alle 11,30 e che si svolgerà nel centro polifunzionale “Ennio De Giorgi” di Lizzanello.

All’evento interverrà il presidente dell'Ordine Ricci, che commenta: «Ogni occasione che ricordi un giornalista è una boccata di ossigeno in un'epoca che fa di tutto per fare a meno del suo lavoro. Nel caso di Renato Moro ha una valenza maggiore – continua il presidente - perché Renato è stato strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari, al suo Salento che amava, al giornalismo per il rigore morale che non ammetteva compromessi tra un fatto e l'interesse pubblico che ne derivava. Coltivare la memoria è la sfida della nostra epoca, è il rinnovato dovere del giornalismo e questa iniziativa è un omaggio alla memoria di una persona di cultura che amava il suo lavoro, il nostro lavoro».

Un pensiero del presidente Ricci anche per ricordare Michele Frascaro: «E’ importante sottolineare il lavoro di chi ha trovato nel giornalismo locale il quid che manca ai territori, alle loro quotidianità che sfuggono alle testate giornalistiche più grandi. Quell'informazione a chilometro zero – sottolinea Ricci - di cui le nostre comunità hanno bisogno soprattutto ora che la crisi dell'editoria sta decimando quell'esercito di corrispondenti che erano l'ossatura delle province e della loro voglia di riscatto e di protagonismo», conclude il presidente.

Il corso di formazione per i giornalisti

Relatori della giornata formativa del 3 maggio Michele Partipilo (giornalista e autore di numerose pubblicazioni sulla Deontologia), Rosario Tornesello (direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia) e Adelmo Gaetani (già consigliere dell’Ordine nazionale dei giornalisti). Un secondo appuntamento si svolgerà venerdì 10 maggio alle 19,30 nei Giardini “Michele Frascaro”. Con i giornalisti Mauro Giliberti, Danilo Lupo e Gianfranco Lattante si discuterà di giornalismo d’inchiesta nel Salento.

