Allarme bomba ai giardini: arrivano gli artificieri. Area transennata. Un ordigno artigianale inesploso è stato trovato dalla Polizia nei giardini "Cremonesi" in viale Magna Grecia a Taranto. A segnalarlo sarebbero stati gli addetti alla manutenzione del verde pubblico.

Sul posto, oltre agli agenti della Squadra Volante, è intervenuta la Squadra di artificieri per le operazioni di rimozione e messa in sicurezza. Nel corso dell'intervento l'area è stata transennata. Sono in corso le indagini per identificare chi abbia abbandonato l'ordigno. Potrebbe trattarsi anche di un grosso petardo di media-alta potenza.