Bari, parchi e giardini pronti per il pic nic di Pasquetta

Erba sfalciata, viali ripuliti: il Comune di Bari prepara le aree verdi in vista di Pasqua e Pasquetta per tutte quelle famiglie che resteranno in città e trascorreranno (tempo permettendo) qualche ora all'aria aperta.

Gli interventi nelle aree a verde

Gli interventi del settore giardini del Comune di Bari sono cominciati già da qualche giorno e stanno riguardando i parchi più grandi e più piccoli della città. A Largo Due giugno si è proceduto al taglio dell'erba oltre ad una pulizia generale, stesso discorso nel parco Gargasole mentre domani sarà risistemata anche l'area per cani a Loseto.

«Stiamo intervenendo spiega l'assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso su tutte le zone a verde, proprio per prepararle per le festività pasquali e primaverili. Sono in corso interventi anche a Poggiofranco e sul lungomare di San Girolamo dove si sta procedendo al taglio delle siepi lungo la pista ciclabile».

A Largo Due giugno è finalmente stata sistemata e resa funzionante la capa di ferro, la tradizionale fontanina richiesta da tempo dagli assidui frequentatori dell'area. Nei prossimi giorni, ma forse non in tempo per la Pasqua, il settore giardini ha in programma degli interventi di manutenzione straordinaria nella pineta di San Francesco a causa della presenza di radici e di dislivelli sul terreno, pericolosi soprattutto per i più piccoli. Per quanto riguarda invece i servizi di pulizia, l'Amiu garantirà passaggi straordinari nella giornata di lunedì nelle zone più frequentate.

Le processioni



Intanto, con la fine dello stato di emergenza, tornano anche le processioni in città del Venerdì Santo. I riti pasquali si svolgeranno oggi nei rioni Murat, San Nicola, Torre a Mare, Loseto, Carbonara, Ceglie del Campo, Palese, Santo Spirito e San Paolo. Per consentirne lo svolgimento sono state emanate apposite ordinanze sul traffico. Oggi dalle 9 ed esclusivamente al passaggio della processione, non si potrà transitare in alcuni vicoli del centro storico, dalla Basilica alla Cattedrale, passando per piazza Mercantile. Mentre dalle 15 stop alle auto anche in alcune strade del centro e del Libertà: via San Francesco d'Assisi, piazza Garibaldi, via Crispi, via Ravanas, via Dante, via Sagarriga Visconti, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazza Chiurlia, via Boemondo, strada Palazzo dell'Intendenza, piazza Federico II di Svevia, piazza dell'Odegitria (preghiera conclusiva - ore 22,30 circa), Cattedrale di Santa Maria Assunta (rientro - ore 23,00 circa).

Stessi divieti di transito anche a Torre a Mare dalle 20, a Loseto dalle 20.30, a Carbonara dalle ore 19 alle 24 ed anche il 16 aprile dalle ore 12 alle ore 20, a Ceglie dalle 18 e a Palese dalle 15 all'1.30 di notte, a Santo Spirito fino alle 24 ed infine al San Paolo. Qui dalle ore 19:30 alle ore 23:30 e, comunque, per il tempo strettamente necessario al passaggio della Via Crucis, è istituito il divieto di transito in piazza San Gabriele, via Grazia Deledda, via Antonio Lanave, piazza Europa, via Cacudi, via Salvatore D'Alesio, rondò via Carlo Massa, via De Ribera. Previste variazioni anche sui percorsi Amtab.

Insomma la città riprende tutte le tradizioni pasquali, a cominciare proprio da quelle religiose in quasi tutti i quartieri, con il passaggio delle processioni per la Via Crucis. Per la giornata di oggi è previsto un servizio straordinario di controllo della viabilità da parte della polizia locale con relativa chiusura delle strade al passaggio dei cortei. In tutte le vie interessate è stato inoltre imposto il divieto di fermata.

