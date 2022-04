Dal caldo a vento e pioggia. Il meteo di Pasqua e Pasquetta. Le previsioni in Puglia

Dal caldo estremo alle piogge. Il meteo continuerà a fare i capricci anche nel fine settimana in Puglia: con il fine settimana da caldo intenso e il ritorno delle piogge nel giorno di Pasqua.

«Fino a Sabato mattina anticiclone africano sarà protagonista in tutto il Paese con temperature che raggiungeranno picchi a oltre 25°C al Nord, nuvolosità in aumento al Centro-Sud». In base alle previsioni generali la domenica di Pasqua sarà caratterizzata dal «maltempo al Sud (al mattino) e in Sicilia (fino a sera), sole altrove. Sole e vento forte nel giorno di Pasquetta», secondo gli esperti del meteo.it.

Una previsione confermata anche dai meteorolgi de meteo.3b: «Nel corso del weekend pasquale si concretizzerà un nuovo cedimento dell'anticiclone africano sul Mediterraneo. Prende sempre più corpo, dunque, l'ipotesi di una fase fredda e instabile, specie al Sud Italia».

Le previsioni in Puglia

Instabile è la parola esatta per definire il meteo delle prossime ore. La colpa è del transito di un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che provocherà già domenica 17, oltre a qualche temporale, forti venti con raffiche che potranno raggiungere anche 70-80 km/h.

«Analizzando il quadro climatico emerge chiaramente come il notevole gradiente barico (ovvero la differenza di pressione) che si verrà a creare tra il campo anticiclonico nuovamente in nuovo rinforzo da Ovest e un vortice ciclonico sui Balcani, continuamente alimentato da aria fredda di origine artica, provocherà forti venti, soprattutto al Centro Sud e sulle due Isole maggiori», spiegano dal ilmeteo.it.

E quindi come sarà il tempo a Pasqua e Pasquetta?

Domenica di Pasqua: «La depressione afro-mediterranea, giunta ormai a ridosso della Sicilia, verrà agganciata dalla saccatura scandinava. Un fronte freddo di origine artica, in rapido scivolamento tra il basso Adriatico e i Balcani, scalzerà bruscamente le miti correnti subtropicali, determinando un deciso calo delle temperature su tutta Italia, un repentino rinforzo dei venti settentrionali e piogge, rovesci e brevi temporali su Puglia, Calabria e Sicilia - sòiegano da meteo3b -. Non escluso il rischio di puntuali grandinate di piccolo diametro su Salento, Vibonese, area dello Stretto di Messina e Palermitano orientale».

Lunedì di Pasquetta: «Nel complesso stabile e per larghi tratti assolato su ampi settori della Penisola, salvo residua variabilità su Salento, Appennino meridionale e Nord Sicilia e locali addensamenti ad evoluzione diurna in sviluppo sul Triveneto. Freddo quasi invernale, in ulteriore accentuazione al Sud in un contesto ancora piuttosto ventoso» (meteo3b).

Le temperature

Brusco calo delle temperature che passeranno dai 25 gradi del fine settimana caleranno di 7-10°C scendendo sotto le medie stagionali in particolare sul medio-basso Adriatico e al Sud.