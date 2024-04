Forte vento per Pasquetta in Puglia, soprattutto in provincia di Bari. E la protezione civile ha emesso una nuova allerta gialla per vento, a partire dalle ore 12 di ieri e per le successive 36 ore. Il vento forte, che già ha causato disagi e alcuni danni soprattutto nel Barese, caratterizzerà dunque anche questa giornata di Pasquetta.

Sono previsti, in particolare, «venti forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca».