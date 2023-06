Allerta arancione per domani in Puglia. Il clima che cambia con ondate di caldo “pericolose per la salute umana”

Allerta arancione su tutta la Puglia per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dalla mezzanotte del 15 giugno e per le successive 24 ore. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati.

Rischio di ondate di caldo più forti e più lunghe nel Sud Europa e di inondazioni più frequenti ed estreme nel Nord. Sono le prospettive per la prossima estate che emergono da un nuovo data-set pubblicato dalla Agenzia europea dell'ambiente.

Condizioni meteo pericolose per la salute umana

Nell'Europa meridionale (Italia Compresa), in particolare, potrebbero esserci più di 60 giorni durante i quali le condizioni meteo «sono pericolose per la salute umana», si legge in una nota riassuntiva dell'Aea.

Il sud dell'Europa, in particolare la penisola iberica, «sperimenterà un marcato aumento del numero di giorni con un elevato pericolo di incendio».

Nubifragi e poi solleone in Puglia

E la Puglia, come il resto d'Italia, stanno risentando del cambiamento climatico, con il meteo impazzito che vede alternarsi violenti nubifragi con il sole che torna improvvisamente a splendere. Intanto, ci sarà ancora pioggia e qualche temporale fino al week end, in Puglia, con un'allerta gialla diramata dalla Protezione civile per tutta la giornata di oggi, mercoledì 14 giugno. Per l'estate bisognerà aspettare ancora qualche giorno: secondo i meteorologi di ilmeteo.it a partire dal 20 giugno prossimo il caldo africano stringerà l'Italia e il Sud in una morsa.